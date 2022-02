Amici di Maria De Filippi, Stefano De Martino ritorna tra i giudici

Stefano De Martino sarebbe pronto ad un gradito ritorno. Il conduttore sarebbe stato confermato tra i giudici del serale di Amici.

Ad Amici potremo vedere un gradito ritorno. Il conduttore e ballerino Stefano De Martino sarebbe stato confermato tra i giudici della fase serale. Stando a quanto si apprende dall’indiscrezione della testata tvblog, il ballerino lanciato proprio dal talent di Maria De Filippi, sarebbe stato voluto fortemente dalla stessa conduttrice.

Tra gli artisti che lo affiancheranno in giuria potrebbero essere presenti l’attrice Giulia Michelini e Giorgia.

Amici, Stefano De Martino torna tra i giudici: cosa sappiamo

De Martino sta vivendo un periodo della sua carriera particolarmente positivo. Come presentatore sta lavorando ad alcune trasmissioni su Rai 2 che hanno riscosso un buon successo di pubblico ossia “Stasera è tutto possibile” e “Bar Stella”. In ogni caso, sulla data di inizio esatta del serale di Amici non si hanno ancora date certe.

La prima serata dovrebbe andare in onda sabato 19 marzo e proseguire fino a maggio.

De Martino a sorpresa dice no a “Made in Sud”

Nel frattempo, sempre stando a quanto viene riportato da indiscrezioni di tvblog, De Martino avrebbe chiesto di essere esonerato dalla seconda edizione di Made in Sud al fine di poter prendere parte proprio al serale di Amici, una decisione questa che alla televisione di Stato non sarebbe piaciuta.