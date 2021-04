Amici, eliminata Enula: la reazione del pubblico scatena la polemica

Nella puntata del serale di Amici di ieri, 10 aprile 2021, è stata eliminata la cantante Enula. Il pubblico non ha reagito bene a questa eliminazione.

Nella puntata del serale di Amici, andata in onda il 10 aprile, è stata eliminata Enula, ma il pubblico si è già messo sul piede di guerra. Dopo le eliminazioni di Leonardo Lamacchia e Tommaso Stanzani, anche in questa quarta puntata si sono scatenate non poche polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amici Official Fan (@amiciofficial_fan)

Enula eliminata: rivolta del pubblico

Nella serata di ieri sono arrivati al ballottaggio Aka7even, Tancredi ed Enula.

I giudici hanno immediatamente salvato Aka7even per cui l’ultima sfida è stata tra Tancredi ed Enula. Dopo le loro esibizioni i ragazzi sono tornati in casetta ad attendere il verdetto. Enula ha spiegato di avere una grande paura di uscire, per ciò che l’aspetta fuori dalla scuola di Amici. “Mi viene da piangere. Mi fa un po’ paura quello che c’è fuori. Tante persone non ce la fanno. Se non mi capiscono…” ha spiegato a Tancredi.

Il cantante non aveva paura di uscire e ha cercato di rassicurare Enula dicendole che è una grande artista e che sicuramente l’avrebbero capita anche fuori da Amici. “Questo posto sai dopo un po’ ti abitui. Quando sto male qui so da chi farmi consolare. Se tornassi a casa vorrei farmi consolare da voi. E poi non ci vedremo più” ha aggiunto la cantante. Tancredi le ha promesso che non si perderanno di vista e anche gli altri allievi hanno cercato di consolarla.

Dopo poco Maria De Filippi si è collegata ed Enula le ha spiegato di aver vissuto tutto come una magia, per cui tornare alla realtà la spaventa molto. La conduttrice ha annunciato che l’eliminata della quarta puntata era proprio lei. Enula è scoppiata a piangere tra il conforto dei suoi amici. “Vi voglio un sacco di bene, a tutti quanti. Siete tutti speciali, ognuno di voi è incredibile” ha aggiunto. Mentre Enula piangeva e ringraziava Maria e i suoi compagni, sui social si è scatenata una polemica davvero molto accesa. Tantissimi fan del programma hanno iniziato a protestare contro questa eliminazione considerata ingiusta. In molti hanno precisato che Enula era l’unica vera artista e che non è la prima volta che vengono fatti uscire ragazzi palesemente più bravi di alcuni che sono rimasti all’interno della scuola. La protesta non accenna a fermarsi.

COME SI FA A ELIMINARE UNA CANTANTE ETEREA COME ENULA #Amici20 — Ross🛸 (@ar1z0naros) April 10, 2021

MA ENULA ERA L’UNICA CHE SAPEVA CANTARE MA CHE CAZZO STIAMO VEDENDO MA QUESTO È IL CIRCO INTEROOOOOOOO#Amici2020 #Amici20 #amici — Sveva🐍|SudditaDiViperelia❤ (@svivvola_B_93) April 10, 2021