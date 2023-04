Nella settima puntata di Amici è stato eliminato Cricca, che ha perso la finale contro Aaron e Maddalena. La reazione dei compagni: “Ci hai reso persone migliori”. Tagliato il monologo comico di Enrico Brignano.

Amici, eliminato Cricca: la reazione

Giovanni Cricca è stato eliminato da Amici: questo è il verdetto deciso dal pubblico nella settima puntata serale di Amici, andata in onda lo scorso sabato 29 aprile.

Cricca è arrivato al ballottaggio a tre con Maddalena (subito però salvata) e Aaron che sul filo di lana ha avuto la meglio.

Per Giovanni Cricca si tratta della seconda eliminazione: lo scorso dicembre 2022 aveva perso la sfida con Valeria, ma dopo poco tempo a causa del “Noce moscata gate“, il romagnolo venne riammesso al posto della sua sfidante.

All’annuncio dell’eliminazione di Cricca, i suoi compagni non hanno potuto nascondere la commozione. In particolar modo Wax ha dichiarato di esser diventato una persona migliore grazie a lui.

Vera commozione con tanto di lacrime è arrivata da parte di Aaron e Isabel, con i quali ha condiviso mesi davvero intensi e un rapporto speciale.

Parlando di Isabel, i due per un po’ di tempo si sono frequentati, con tanto di basi ed effusioni durante il daytime a provare la loro relazione, ma nell’ultimo periodo hanno tenuto le distanze, ma il programma non ha mai chiarito le dinamiche del loro rapporto. Sicuramente però l’affetto reciproco è rimasto intatto. Qui sotto la reazione dell’alunno.

Il caso Brignano

Ospite della settimana puntata è stato Enrico Brignano che ha intrattenuto il pubblico con uno dei suoi divertenti monologhi comici.

Chi era presente alla registrazione della puntata di giovedì 27 aprile avrà notato che la parte iniziale è stata tagliata durante la puntata andata in onda il sabato.

Non è ancora chiaro che questo taglio sia avvenuto per esigenze di tempistiche strette del progarmma o per altri motivi.