Da giorni, ormai, non si fa altro che parlare del probabile ingresso di Emma Marrone ed Elena D’Amario ad Amici di Maria De Filippi. Le due, secondo il chiacchiericcio, dovrebbero diventare prof. E’ davvero questa la verità?

Amici: Emma Marrone ed Elena D’Amario prof?

Secondo il settimanale NuovoTv, Emma Marrone ed Elena D’Amario sarebbero state scelte da Maria De Filippi come nuove prof di Amici. La cantante dovrebbe sostituire Arisa, che ha lasciato il talent di Canale 5 per diventare giudice di The Voice Kids, mentre la ballerina andrebbe a prendere il posto di Raimondo Todaro, fatto fuori dopo una lite con la Queen Mary. E’ davvero questa la realtà? Pare proprio di no.

Amici: Emma ed Elena non diventeranno prof

A smentire la notizia lanciata da NuovoTv è stato il portale TvBlog. Al momento, le cattedre di Amici non sono state ancora decise, motivo per cui l’arrivo di Emma ed Elena non è assolutamente ufficiale. Stando a quanto si legge, si tratta di voci “prive di fondamento“.

Amici: le cattedre non sono ancora confermate

Anche se non ci sono ancora conferme sulle cattedre di Amici 2023/2024, possiamo comunque sbilanciarci su alcuni nomi. Certamente, torneranno a vestire i panni di prof tre volti molto amati: Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Per quanto riguarda Emma Marrone ed Elena D’Amario, nulla è escluso ma niente è certo.