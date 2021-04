Amici, Enula commenta lo speciale rapporto con Sangiovanni: “Amore e odio”

In una recente intervista dopo la sua uscita da Amici, Enula ha parlato del rapporto che la legava a Sangiovanni all'interno del talent

Dopo essere uscita da Amici 20, Enula è salita alla ribalta del gossip per diversi motivi. Intervistata di recente da Coming Soon, la giovanissima cantante ha parlato nello specifico del suo particolare rapporto con il compagno di scuola Sangiovanni, dichiarando che tra loro c’era un’altalena di amore e odio.

“Io e Sangio abbiamo un rapporto di amore e odio. […]. Abbiamo tantissime cose in comune. […]. Tra noi è nata una bellissima amicizia, un rapporto intenso. Litigavamo e facevamo pace, ci confrontavamo spesso. Sangio è una di quelle persone che chiamerei per fare una rivoluzione”. Quello tra la giovane artista milanese e Damian Giovanni Pietro è dunque un rapporto molto speciale, che non va tuttavia al di là dell’amicizia. Enula si dichiara infatti al momento single, deludendo peraltro le fan che speravano in un possibile ritorno di fiamma con Leo Gassmamm.