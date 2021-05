Amici, finale: Arisa non vuole ballare il Tuca Tuca con Rudy Zerbi

Arisa, nel corso della finale di Amici, non ha voluto ballare il Tuca Tuca con Rudy Zerbi a causa di un incidente “hot” avvenuto durante le prove.

Nel corso della finale di Amici, i due insegnanti del talent show condotto da Maria De Filippi, Arisa e Rudy Zerbi, si sono resi protagonisti di un esilarante incidente.

Amici, finale: il ballo di Arisa e Rudy Zerbi

Poco dopo la mezzanotte e in prossimità del tanto atteso annuncio che avrebbe indicato come vincitrice della ventesima edizione del programma la ballerina Giulia Stabile, Arisa e Rudy Zerbi hanno dato vita a un singolare dibattito che ha anticipato la loro performance di Tuca Tuca.

Sin dal suo esordio, del resto, il talent è stato caratterizzato da ripetute frecciatine, scontri e frequenti battute piccanti che hanno contraddistinto il rapporto tra i due insegnati. Sulla medesima scia, quindi, si è sviluppata l’ultima serata dedicata al programma di Maria de Filippi, in occasione della quale Arisa e Rudy Zerbi si sono cimentati con un Tuca Tuca denso di imbarazzo.

Amici, finale: Arisa, Rudy Zerbi e la “gag” del Tuta Tuca

La “gag” del Tuca Tuca è stata portata sul palco di Amici da Stefano De Martino e Lorella Cuccarini che, verso la metà della puntata, si sono recati al centro dello studio esibendosi nel celebre tormentone canoro e danzante di Raffaella Carrà.

Una volta conclusa l’esibizione della coppia composta da De Martino e dalla Cuccarini, anche Rudy Zerbi e Arisa avrebbero dovuto eseguire la stessa performance ma la cantante ha chiesto di posticipare l’esibizione, dando prima spazio alla pausa pubblicitaria.

Al ritorno in studio, tuttavia, piuttosto che al ballo di Arisa e Zerbi, gli spettatori hanno assistito al procedere della gara tra i finalisti, concentrandosi sulla competizione in atto tra i ballerini Giulia e Alessandro, volta a stabilire chi dei due avrebbe conquistato la finalissima.

Amici, finale: la confessione di Arisa su Rudy Zerbi

Prima di procedere alla distribuzione dei premi speciali destinati agli allievi di Amici e all’annunciazione del vincitore del talent, però, Maria De Filippi ha invitato Arisa e Rudy Zerbi a ballare. L’insistenza della conduttrice ha divertito il produttore discografico che ha ammesso: “A me, con tutto questo ballo, è venuta voglia – e, rivolgendosi alla cantante, ha proposto – lo facciamo un Tuca Tuca, Rosalba?”.

A questo punto, Maria De Filippi è intervenuta e, rivolgendosi ad Arisa, l’ha tranquillizzata dicendo: “Se non te la senti non devi”.

L’artista, allora, ha risposto facendo una piccante rivelbazione e dichiarando: “No, sinceramente non me la sento di fare il Tuca Tuca… perché prima, mentre facevano le prove, ho messo la mano dove non dovevo e…”.

La ritrosia mostrata, poi, è stata superata dalla cantante in prossimità dell’annuncio della vittoria della ballerina Giulia Stabile. Arisa, infatti, ha accettato di ballare con Rudy Zerby, avvertendolo: “Però lo facciamo separati”.

La risposta del collega non si è fatta attendere e si è inserita in piena continuità con quanto emerso, sinora, nel loro rapporto: “No, io tocco te e tu tocchi me, non ti limitare”.

Finita la performance, infine, Zerbi ha caricato la cantante sulle spalle e si è rifugiato con lei nel backstage.