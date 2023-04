Amici, focolaio Covid e allievi positivi: la semifinale è a rischio

La semifinale di Amici rischia di saltare a causa di un incoveniente inaspettato: due allievi della casa sarebbero risultati positivi al Covid. La puntata di oggi, sabato 29 Aprile, spiega ‘Dagospia‘ non salterà, ma ci potrebbero essere problemi per le prossime settimane. A breve, infatti, è in programma la semifinale tanto attesa del talent show.

Focolaio Covid ad Amici: la semifinale è a rischio

L’anticipazione è stata data da ‘Dagospia‘, che ha spiegato come due allievi ancora in gara nello show di Canale 5 sarebbero risultati, nelle scorse ore, positivi al Covid. Il portale non ha rivelato, probabilmente per motivi legati alla privacy, i nomi dei due stidenti che sono risultati positivi al tampone. Una tegola che non ci voleva, a una settimana di distanza dall’attesa semifinale del programma. La puntata di oggi, essendo pre-registrata, non subirà alcuna variazione, ma i due studenti riusciranno a guarire entro il prossimo 6 maggio?

La puntata di questa sera

Nel frattempo, però, la puntata di questa sera è confermata e si prospetta entusiasmante. Il profilo Instagram ufficiale di Amici non ha ancora fatto menzione dei casi Covid, ma qualche minuto fa ha postato un’immagine che richiama l’attenzione degli spettatori alla puntata di oggi: “Questa sera l’appuntamento è con il Serale di Amici22! Noi non vediamo l’ora che inizi la settima puntata e voi? Vi aspettiamo tutti alle 21.20 su Canale 5, non mancate.”