Amici, Francesco Mariottini fa coming out e presenta il fidanzato: i fan sono sorpresi.

Francesco Mariottini, ex allievo di Amici molto amato, ha fatto coming out. Il ballerino, tramite i suoi profili social, ha condiviso una bellissima dedica al suo fidanzato.

Allievo di Amici di Maria De Filippi nel 2007, Francesco Mariottini ha fatto coming out. Il ballerino ha utilizzato i suoi profili social per uscire allo scoperto e parecchi fan sono rimasti senza parole. Non solo, ha ufficializzato anche la relazione con il fidanzato, al suo fianco da ben 6 anni.

Le parole di Francesco Mariottini

A didascalia di una serie di foto che lo ritraggono con il fidanzato, Francesco Mariottini ha scritto:

“Alla persona che è stata al mio fianco negli ultimi sei anni. Alle avventure e alle esperienze di vita che abbiamo condiviso. Al miglior fotografo che abbia mai incontrato in vita mia, che cattura le anime con la sua macchina fotografica. All’amico, all’amante, al fratello e all’anima che giorno per giorno rende la mia vita migliore. Buon compleanno alla mia persona speciale“.

Chi è il fidanzato di Francesco Mariottini?

Francesco Mariottini ha deciso di fare coming out a distanza di tanti anni dalla sua partecipazione ad Amici. Il suo fidanzato risponde al nome di Chris Philippo ed è un fotografo professionista.