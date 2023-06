Amici Full Out, tensione tra Wax e Maddalena: il gesto del cantante non sfugge

Amici Full Out, il concerto evento realizzato dalla classe di Amici 22, è finalmente andato in onda su Italia 1. Stando ad un chiacchiericcio, confermato da un gesto social, tra Wax e Maddalena Svevi ci sarebbe stata parecchia tensione.

Amici Full Out: tensione tra Wax e Maddalena

La serata di martedì 21 giugno 2023 ha visto andare in scena Amici Full Out su Italia 1, con la conduzione di Nicolò De Devitiis e Isobel Kinnear. All’evento hanno partecipato tutti gli alunni di Amici 22 e parecchi ospiti, come: Olly, Arisa, Alessandra Celentano, Vincenzo De Lucia e Lorella Cuccarini. Non solo, anche alcuni talenti eliminati nel corso dell’anno, come Benedetta Vari, Niveo e Tommy Dali. Ad aver attirato la curiosità dei fan, però, è stato il chiacchiericcio su una tensione tra Wax e Maddalena Svevi.

Cosa è successo tra Wax e Maddalena Svevi?

Stando a quanto sostengono i beninformati, durante le registrazioni di Amici Full Out, Wax e Maddalena Svevi avrebbero avuto qualche problemino. Non è chiaro il motivo per cui abbiano litigato, ma subito dopo il concerto, il cantante avrebbe compiuto un gesto che confermerebbe la tensione.

Il gesto di Wax non sfugge ai fan

La tensione avuta con Maddalena nel corso delle registrazioni di Amici Full Out ha spinto Wax a mettere a segno un gesto social che non è sfuggito ai fan. Il cantante ha defollowato la Svevi su Instagram. La ballerina lo segue ancora, ma del suo “follow” non c’è più traccia. Per il momento, i diretti interessati non hanno commentato la litigata.