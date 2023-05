Amici, Giulia Pauselli operata al ginocchio destro dopo l’infortunio: “Un grazie speciale…”

Giulia Pauselli è stata operata in ospedale al menisco del ginocchio destro: la ballerina di Amici di Maria De Filippi si era infortunata durante un’esibizione al talent show.

Amici, Giulia Pauselli operata al ginocchio destro dopo l’infortunio

Stava ballando con Giuseppe Giofrè ma, durante l’esibizione, la Pauselli è rimasta vittima di un infortunio a seguito del quale è stata costretta a lasciare improvvisamente la trasmissione. La ballerina era da poco rientrata a far parte del cast del talent dopo aver dato alla luce il suo primo figlio Romeo.

Pochi giorni dopo l’infortunio e l’allontanamento temporaneo dal programma, Giulia Pauselli ha deciso di postare un messaggio su Instagram per aggiornare i suoi followers sulle sue condizioni di salute e per ringraziare lo staff medico che l’ha operata e curata.

Il messaggio su Instagram: “Un grazie speciale…”

“Un grazie speciale a @dottorgiovannidigiacomo. E alla Fascino che mi ha mandato dal migliore. Staff meraviglioso, competente e gentile che crea una cornice perfetta al luminare Dr. Di Giacomo. Sono già a casa e settimana prossima posso iniziare la riabilitazione”, ha scritto la ballerina professionista di Amici su Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝐆𝐢𝐮𝐥𝐢𝐚 𝐏𝐚𝐮𝐬𝐞𝐥𝐥𝐢 (@la_pauselli)

Sulla piattaforma, Pauselli ha postato anche uno scatto che la raffigura in un letto della clinica in cui è stata operata e una foto in cui usa delle stampelle. Nonostante l’incidente, le cose sembrano essere infine andate per il meglio.