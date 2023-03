Amici, Giulia Pauselli torna a ballare dopo il parto: piovono critiche

Dopo la nascita del primogenito, Giulia Pauselli è tornata a ballare ad Amici. La ballerina si è esibita sfoggiando un corpo perfetto, ma le critiche sono arrivate puntuali come un orologio svizzero.

Amici: Giulia Pauselli torna a ballare

Lo scorso agosto, Giulia Pauselli è diventata mamma del piccolo Romeo, primo frutto dell’amore che la lega a Marcello Sacchetta. Durante la gravidanza, la ballerina ha fatto di tutto per mantenersi in forma, non rinunciando mai al ballo. Forse è anche per questo che è tornata ad esibirsi ad Amici a pochi mesi di distanza dal parto.

Giulia Pauselli torna ad Amici: piovono critiche

Nei primi 7 mesi di gravidanza, Giulia ha preso 10 chili. E’ stata lei a raccontarlo ai fan, sottolineando che non quei “10 chili d’amore” non sono mai stati un’ossessione. La Pauselli ha avuto modo di prepararsi anche al suo ritorno in tv, eppure non è andato tutto secondo i suoi piani. La ballerina, infatti, ha ricevuto diverse critiche per la sua performance andata in scena nella prima puntata del Serale di Amici.

Giulia Pauselli critica se stessa

Giulia ha incassato le critiche dei fan e ha ammesso che anche lei non è rimasta contenta dalla sua esibizione. Ha confessato che non si è piaciuta per niente, ma ha sottolineato che ha intenzione di migliorare. “Sapevo che non sarebbe andata come volevo. Avevo tanta voglia di tornare sul palco ma prima o poi avrei dovuto ricominciare e così ho rotto il ghiaccio. Grazie per l’affetto, spero di recuperare sempre di più“, ha dichiarato la Pauselli.