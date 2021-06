Amici, Giulia Stabile: “Sarà nel corpo di ballo dei professionisti della prossima stagione”

La vincitrice di Amici, Giulia Stabile, entrerà a far parte del corpo di ballo dei protagonisti a partire dalla prossima edizione del talent show.

La ballerina Giulia Stabile, vincitrice della 20esima edizione di Amici, farà parte del cast di danza che caratterizzerà la prossima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi.

L’ex allieva della scuola più famosa d’Italia, estremamente amata e apprezzata dai telespettatori, infatti, potrebbe tornare a far parte del talent in qualità di membro del corpo di ballo impiegato presso lo show, soltanto pochi mesi dopo aver dismesso i panni di concorrente.

La possibilità di un ritorno della ballerina e di una sua collaborazione con uno dei più fortunati format condotti da Maria De Filippi ha rappresentato, nel corso delle ultime settimane, uno dei rumors più insistenti legati al programma Mediaset.

Le ipotesi, tuttavia, sembrano essere state definitivamente confermate.

Il ritorno di Giulia Stabile ad Amici pare essere ormai certa, secondo quanto annunciato da Vanity Fair che ha pubblicato la notizia in modo ufficiale.

A questo proposito, il periodico ha recentemente intervistato il cantante Sangiovanni e la ballerina Giulia e, in seguito all’intervista, è stato riportato quanto segue: “La novità è che Giulia Stabile sarà sotto contratto con la Fascino di Maria De Filippi.

La fidanzata di Sangiovanni sarà nel corpo di ballo dei professionisti della prossima stagione di Amici”.

Una simile circostanza non rappresenta una novità per il programma: la medesima sorte della neovincitrice del talent, infatti, è già stata condivisa in passato da altri ex allievi della scuola come, ad esempio, Andreas Muller, Giuseppe Giofrè, Giulia Pauselli, Anbeta Toromani, Stefano De Martino e tanti altri ancora.

Amici, Giulia Stabile tra i professionisti del corpo di ballo: il primato raggiunto

Giulia Stabile è stata la prima ballerina a vincere Amici. In relazione al primato conquistato dopo la vittoria, la ragazza ha raccontato: “Diciamo che è una cosa che ho sempre sognato, anche non per me, ma in generale. Ogni anno ho sempre sperato che vincesse una ballerina femmina. Non era mai successo prima. Noi ballerini abbiamo sempre avuto meno importanza nel mondo dello spettacolo. Quindi è stata una sorta di rivalsa. I cantanti hanno tanti programmi soltanto per loro. Noi abbiamo solo Amici di importante. Sono stati solo quattro ballerini ad aver vinto. Io sono stata la prima ragazza. Per me è stato un sogno, una cosa davvero bella. Sono felice che finalmente sia successo. Spero di aver aperto la strada e di aver dato la forza a qualcuno”.