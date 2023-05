Arisa e Raimondo Todaro, dopo l’eliminazione di Aaron durante la semifinale di Amici, hanno postato un messaggio per il ragazzo sui rispettivi profili social.

L’eliminazione di Aaron durante la semifinale

Al serale di Amici andato in onda sabato 6 maggio, Maddalena è stata eliminata a un passo dalla finale. Subito dopo, c’è stato il ballottaggio tra Aaron e Wax per la finale che ha premiato proprio quest’ultimo. Aaron, invece, ha dovuto fare i bagagli e tornare a casa.

Nonostante facesse parte della squadra capeggiata dagli insegnanti Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, il ragazzo è riuscito a conquistare anche Arisa e Raimondo Todaro che hanno deciso di postare su Instagram delle dediche per l’ormai ex allievo del talent show.

Amici, il messaggio di Arisa e Raimondo Todaro per Aaron

Arisa, che durante la semifinale del programma ha presentato il suo nuovo singolo Non vado via, ha scritto: “Piccolo grande Aaron. Credo che la tu sia stato davvero un punto saldo di questo Amici 22. E spero che tu possa continuare a comunicare attraverso la tua musica mostrando anche la tua persona e i tuoi valori. I giovani hanno bisogno di esempi come te. Sei buono, onesto, sincero, discreto ma non per questo non speciale. Un grande talento di coltivare. Ti auguro il meglio dal profondo del cuore. E grazie perché mi hai fatto emozionare tante volte”.

L’insegnante di ballo Raimondo Todaro, invece, ha postato sul suo profilo social il seguente messaggio: “Tu sai… Dentro crepe nel mare… La meritavi anche tu, ti auguro di rimanere così come sei”.