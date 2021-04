Amici, il papà di Samuele risponde alle critiche

Il papà di Samuele di Amici non ci sta e ha deciso di dire la sua sulle critiche che sta attirando ultimamente il figlio sui social.

Mai come questo anno Amici di Maria De Filippi sta riscuotendo grandissimo successo, non solo in televisione ma anche sul versante social. In particolare, ad essere molto apprezzati sono i giovani ragazzi che, da più di 5 mesi, sono nella scuola più famosa di Italia per realizzare il loro sogno.

Tanti sono i fan sui social che sostengono a tutti i costi i loro beniamini. Come sempre, per, non mancano alcune critiche e commenti poco positivi per i ragazzi. Negli ultimi giorni, in particolare, ad essere stato messo sotto accusa è stato il ballerino Samuele. In molti, infatti, hanno accusato il ballerino di Veronica Peparini, Di essere poco versatile. Anche la stessa maestra Alessandra Celentano, per esempio, adesso ha in un certo senso preso di mira il ballerino, in quanto lo considera il più debole tra i quattro rimasti.

Per una persona però le critiche hanno sforato ogni limite.

Il papà di Samuele risponde alle critiche

A non accettare queste critiche sui social per il figlio, è stato il papà di Samuele. Il signor Angelo, infatti, ha scritto un post su un gruppo dedicato al talent show, un messaggio scovato da Isa e Chia. L’uomo, dunque, ha voluto esprimere, a tutte le fan del figlio, quello che è il suo punto di vista sulla situazione che vede coinvolto il figlio.

Ovviamente, Samuele, essendo chiuso nella scuola di Amici, non ha il telefono ed è all’ oscuro di tutto quello che sta succedendo.Nel messaggio papà Angelo ha scritto: “Ora che sono uscite Martina e Rosa, leoni da tastiera, offendete Samuele. Non vi resta altro che fare. Ma che vita avete? Persone adulte con un cervello da gallina e mi scuso se offendo la povera gallina. […] Imparate educazione e umiltà. E commentate con più riguardo e serietà, mi vergogno io per tutti voi”. Chissà cosa dirà Samuele quando uscirà dalla scuola di Amici.