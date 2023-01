Amici, il retroscena di un ex allievo su Rudy Zerbi

Ascanio ha conquistato le classifiche con il suo singolo ‘Margot‘, che è una delle canzoni più virali in questo momento anche sui social (fare un giro su Tik Tok per credere).

L’ex allievo di Amici 22 si è preso una bella rivincita dopo un’eliminazione arrivata, forse, troppo presto.

Ascanio eliminato da Amici, ma virale con ‘Margot’

Il talent di Maria de Filippi, si sà, non fa prigionieri. Alla fine della stagione il vincitore può essere solo uno (per categoria) e tutti gli altri si devono accontentare di quanto hanno potuto imparare nella scuola e della visibilità televisiva. Ed è proprio questo il caso di Ascanio, bravo cantante già fuori dalla stagione 22 di Amici, che ha già raggiunto ottimi risultati con il suo singolo ‘Margot‘.

Amici, Ascanio parla del suo rapporto con Rudy Zerbi: “Mi ha aiutato tantissimo”

Il nuovo talentino della musica italiana ha parlato della sua esperienza ad Amici e, in particolare, si è soffermato sulla figura di Rudy Zerbi, raccontando un particolare momento che per Ascanio si è rivelato di fondamentale importanza: “Rudy mi ha fatto proprio un bel discorso. Mi ha detto di continuare a credere nella mia musica perché lui lo ha fatto sin dall’inizio. Non dovevo pertanto dubitare del mio percorso e di continuare a lavorare sui brani che ho perché ero già sulla strada giusta! Io per Rudy nutro una stima profonda.

Sentirmi dire quelle parole mi ha aiutato tantissimo, anche dopo l’uscita da Amici.”