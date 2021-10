Amici, Inder cacciato dalla scuola: cos’è successo

Inder è stato cacciato dalla scuola di Amici. Tutto quello che c'è da sapere sulla decisione di Anna Pettinelli.

Inder lascia Amici: cos’è successo

Inder, giovane concorrente di Amici 21, ha ricevuto una busta rossa: l’insegnante Anna Pettinelli ha infatti ritenuto di dover eliminare lo studente dalla competizione e così Inder è stato suo malgrado costretto a dire addio ai suoi compagni d’avventura.

“Caro Inder, inutile dirti quanto mi hai delusa e mi si sia sentita presa in giro da tuo comportamento. Chiedevi scusa con una inutile finta, visto il comportamento nelle ore successive. Avevi da parlare al telefono e arrivare in ritardo alle lezioni… E’ per questo tuo evidente disinteresse che non mi sentito di rappresentarti più come prof. Saluta i tuoi amici che rimangono in casa a meno che uno degli altri prof non vogliano nella loro squadra.

In bocca al lupo, Anna Pettinelli”, ha scritto nella sua lettera indirizzata al ragazzo Anna Pettinelli. Il giovane ha lasciato il talent affermando: “Ho tante cose da dire ma non me ne viene nemmeno una… Vi guardo tutti… Non fate gli errori che ho fatto io o Flaza…”

Inder: cos’è successo nei giorni precedenti

Nei giorni scorsi Anna Pettinelli aveva invitato Inder a discutere dei suoi innumerevoli ritardi.

L’insegnante gli aveva sequestrato il cellulare e lo aveva invitato a prendere sul serio il suo percorso all’interno dello show televisivo. Eppure, proprio nella giornata in cui è stato registrato lo speciale di Amici, era stata mostrata un clip con ulteriori ritardi fatti da Inder. Anna Pettinelli ha dunque deciso di sospendergli la felpa in attesa di capire che decisione prendere, e alla fine ha optato per la sua eliminazione.

Inder: il saluto agli altri concorrenti

In tanti tra i colleghi d’avventura di Inder lo hanno esortato a non rinunciare ai propri sogni e a non prendersela per quanto accaduto. Il ragazzo, dopo i saluti di rito e un abbraccio veloce agli altri concorrenti, ha dunque lasciato il programma tv per fare ritorno a casa dove chissà, forse in futuro deciderà di prendere parte a una nuova avventura televisiva. Intanto sui social in molti tra i fan hanno commentato con disappunto la notizia della sua eliminazione dal programma tv.