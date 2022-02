Amici, infortunio per Giulia Stabile? La ballerina è stata vista col braccio fasciato

In una foto pubblicata da Rudy Zerbi, Giulia Stabile mostra una vistosa fasciatura. Nuovo infortunio per la ballerina di Amici?

La ballerina di Amici Giulia Stabile è apparsa su Instagram con una fasciatura, lasciando intendere ai suoi fan di aver subito un infortunio.

Infortunio al polso e alla mano per Giulia Stabile

La foto rivelatoria è stata pubblicata da Rudy Zerbi, con il quale Giulia Stabile e il cantante Alberto Urso hanno seguito il Festival di Sanremo 2022, cui partecipa il fidanzato della ballerina, Sangiovanni.

A essere fasciati, se non addirittura ingessati, sembrano essere il polso e la mano di Stabile.

Nuova puntata di Amici il 6 febbraio

Non si sa cosa sia successo a Giulia Stabile, ma è probabile che non prenderà parte alla puntata di Amici che andrà in onda domenica 6 febbraio 2022 nel suo ruolo di ballerina. Il programma, dopo una settimana di pausa, sarà registrato il giorno precedente e Stabile potrebbe comunque essere in studio, anche se non per danzare.

Oltre a mostrare le coreografie che poi saranno eseguite dagli allievi, infatti, Stabile ha anche il ruolo di rivelare alla fine di ogni puntata il vincitore della sfida del concorso Oreo, per il quale nel corso delle settimane i concorrenti di Amici si sfidano e vengono votati sui social.

Secondo infortunio in poche settimane?

Anche qualche settimana prima Giulia Stabile aveva rivelato ai suoi fan di aver combinato un guaio, ma di essersi prontamente sottoposta a delle cure mediche per recuperare velocemente.