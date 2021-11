L’ex allieva di Amici, Flaza, ha rivelato di essere positiva al Covid: la comunicazione è stata fatta rispondendo ad alcune domande dei fan su Instagram.

La cantante Flaza, ex concorrente di Amici, ha annunciato tramite i social di essere risultata positiva al coronavirus.

Amici, ex allieva Flaza: l’espulsione dal talent e la positività al virus

Flaza è stata una degli allievi selezionati per la nuova edizione di Amici, talent show condotto da Maria De Filippi.

La cantante, tuttavia, era stata eliminata nelle scorse settimane dopo aver ripetutamente violato alcune regole fondamentali del format.

In questo contesto, dopo aver ricevuto un ulteriore richiamo dalla sua insegnante Lorella Cuccarini, la ragazza è stata allontanata dal programma. L’insegnante, per motivare l’espulsione della ragazza, aveva dichiarato: “Io parlo sempre del tuo talento. Ma in realtà sono due settimane che parlo sempre di tutt’altro. Non mi dai modo di tirarlo fuori questo talento.

Vedo che col passare del tempo tu non hai capito. Comprendo anche quella che è stata la tua vita prima. Ma qui ci sono delle regole che devono valere per tutti, anche per il rispetto dei tuoi colleghi. Io penso e credo fermamente che tu abbia bisogno ancora di un po’ di scuola di vita. Per cui per quanto mi riguarda la permanenza di Flavia in questa scuola finisce qui oggi”.

Amici, l’annuncio dell’ex allieva Flaza: “Sono positiva al Covid”

Recentemente, poi, l’ex allieva di Amici ha deciso di rispondere a alcune domande che i suoi followers le hanno rivolto sul Instagram. Tra le domande che i fan della cantante le hanno scritto, c’è stata anche la seguente: “Hai il Covid?”.

A un simile interrogativo, Flaza ha spiazzato tutti, ammettendo di essere risultata positiva al SARS-CoV-2: “Sì, ho il Covid.

Malattia tremenda. Indossate sempre le mascherine. Mi sto riprendendo piano piano”.

Amici, Flaza: l’esperienza al talent show

Per quanto riguarda l’eliminazione da Amici, infine, Flaza si è lasciata andare a un lungo sfogo sulle sue pagine social, alcuni giorni dopo la sua squalificazione.

In particolare, la ragazza ha commentato quanto accaduto, dichiarando: “In un mondo così vasto credo che la vita debba essere riempita da più esperienze possibili. Amici è stato un viaggio importante e se è terminato vuol dire che è giusto così.

Provare a fare l’artista per me significa condividere sé stessi con gli altri, provando a non silenziare i propri problemi o le proprie imperfezioni. Pur avendo scelto di esporre me e il mio processo di crescita in TV, mi rattrista leggere tutti questi insulti, a volte troppo gratuiti, troppo legati a vedere il mondo solo in bianco o in nero”.

Infine, Flaza ha voluto ringraziare chi ha creduto in lei, riferendosi prima di tutto all’insegnante Lorella Cuccarini, asserendo: “Mi dispiace anche che sia emersa solo una parte di me. So chi sono e posso essere più di quello che si è visto e che a volte un percorso deve seguire strade più lunghe o impegnative. Grazie a chi in queste settimane ha provato a capirmi davvero, nella casa e fuori, e ha creduto in me. Non mi stancherò mai di fare musica. P.s. Per l’amore c’è sempre tempo, non vi disperate”.