Amici, l’esibizione di Alessandra Celentano: l’insegnante stupisce

Alessandra Celentano, durante la quinta puntata del serale di Amici, si è letteralmente scatenata. L’insegnante si è mostrata in una veste completamente diversa dal solito e ha stupito tutti. Nonostante questo non è riuscita a vincere il guanto di sfida tra prof.

Alessandra Celentano stupisce tutti ad Amici

Durante la pausa prima della terza sfida, in studio è entrato Raoul Bova, che ha presentato la sua nuova fiction. L’attore, però, ha anche ottenuto il ruolo di nuovo giurato per una sfida molto speciale. Si è trattato di un siparietto molto divertente, in cui Lorella Cuccarini e Arisa hanno lanciato un guanto di sfida a Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. Le due coppie di professori si sono sfidati in un’esibizione sulle note di “Mi Vendo” di Renato Zero, in cui hanno dovuto cantare e ballare.

In realtà, Zerbi e la Celentano hanno cambiato un po’ le regole del gioco e hanno scelto di fare un’esibizione diversa.

Arisa e Lorella hanno dato prova del loro grande talento, sia nel canto che nella danza. Ma l’esibizione più divertente è stata quella dei loro avversari. Rudy e la Celentano hanno deciso di rappresentare un tipico Capodanno all’ormai famoso Perla Blu, locale citato più volte da Zerbi durante le esibizioni di Raffaele.

L’insegnante di danza classica si è vestita con un mantello luccicante e degli occhiali molto vistosi. Ha accennato qualche passo di danza su un cubo, cantando in playback. Rudy Zerbi, invece, ha fatto il promoter della serata, distribuendo volantini a tutti i presenti. I due professori hanno immaginato una serata al Perla Blu, con Raffaele al piano bar e Arisa addetta alla griglia. “Sto già soffrendo perché so che tra poco tutto questo finirà” ha commentato Stefano De Martino, apprezzando l’esibizione. La vittoria finale, però, è andata a Lorella Cuccarini e Arisa.