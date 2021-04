Amici, la battuta di Emanuele Filiberto su Deddy e Rosa scatena la polemica sul web

Durante la quarta puntata del serale di Amici, Emanuele Filiberto si è lasciato andare ad una battuta su Deddy e Rosa che ha diviso il web.

Durante la quarta puntata di Amici, Emanuele Filiberto ha fatto una battuta a Deddy che ha completamente diviso il web. Si è scatenata una polemica online dopo le parole pronunciate dal giudice, che è stato molto contestato.

La battuta di Emanuele Filiberto ad Amici

In linea generale Emanuele Filiberto è stato molto apprezzato durante le prime puntate, perché i telespettatori si sono ritrovati molto nei suoi giudizi, anche se alcuni non lo vedono bene nel ruolo di giudice. La sua battuta a Deddy, però, non è piaciuta a tutti. Durante la prima sfida, Emanuele Filiberto è stato chiamato a dare il voto nella gara tra Deddy e Aka7even. Deddy ha scritto delle barre sulla canzone della prova e il giudice ha notato che erano tutte parole d’amore.

Appena ha preso la parola ha spiegato quanto trovava romantico Deddy. “Ti ha fatto bene l’uscita di Rosa” ha dichiarato il giudice.

Deddy non ha risposto, ma ha scosso la testa per far capire che in realtà non gli ha fatto per niente bene. Il giudice cercava di fargli un complimento, sottolineando quanto fosse ispirato, ma la battuta ha scatenato varie reazioni sul web. Da una parte ci sono stati i commenti dei fan di Rosa e Deddy, che dopo averlo visto soffrire e piangere durante la settimana, hanno scritto che in realtà non stava affatto bene.

Dall’altro lato ci sono state tante persone che volevano l’uscita di Rosa e che quindi hanno preso bene la battuta di Emanuele Filiberto. Alcuni hanno addirittura sottolineato che l’uscita di Deddy ha fatto bene anch a loro e ad Alessandra Celentano.