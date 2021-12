Ad Amici, la cantante Sissi ha preferito darsi tagliare una ciocca di capello piuttosto che rispondere a una particolare domanda.

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, la cantante Sissi ha preferito farsi tagliare una ciocca di capelli dalla conduttrice Maria De Filippi piuttosto che rispondere a una particolare domanda.

Amici, la cantante Sissi si fa tagliare i capelli per non rispondere a una domanda: la nuova puntata

Nel pomeriggio di domenica 5 dicembre, è stata trasmessa una puntata inedita della nuova edizione di Amici. Nel corso del nuovo appuntamento con il talent show, si sono susseguiti svariati momenti importanti come, ad esempio, l’annuncio relativo al primo disco d’oro di LDA. In questo modo, il cantante ha ricevuto la prima certificazione FIMI, conquistata per aver venduto più di 35 mila copie del singolo Quello che fa male.

Inoltre, tre ballerini hanno partecipato a sfide interne.

Si tratta, nello specifico, dei ballerini Virginia, Guido e Carola. In questo contesto, su decisione di Garrison, Virginia è stata eliminata dal programma cedendo il posto a una nuova ballerina. L’eliminazione della concorrente ha scatenato un’aspra polemica in studio tra Garrison e Alessandra Celentano, placata da Maria De Filippi.

Amici, la cantante Sissi si fa tagliare i capelli per non rispondere a una domanda: obbligo o verita?

Uno dei momenti più singolari della nuova puntata di Amici, tuttavia, ha riguardato la cantante Sissi.

Nonostante le tensioni legate alle sfide o alle discussioni tra allievi e insegnanti, infatti, si sono susseguiti anche momenti più “leggeri”quanto è stato annunciato che i concorrenti avrebbero partecipato al gioco “obbligo o verità”. Le domande alle quali gli allievi avrebbero dovuto rispondere o gli obblighi che avrebbero dovuto rispettare erano scritti su fogli di carta contenutiall’interno di palloncini.

Durante il gioco, quando è arrivato il turno di Sissi, è stato chiesto alla cantante se fosse innamorata.

La giovane concorrente, però, ha scelto di non voler rispondere alla domanda e ha optato per l’obbligo. A questo punto, quindi, Maria De Filippi ha tagliato una ciocca di capelli alla riccissima cantante.

Dopo il taglio, l’insegnante di canto Rudy Zerbi è entrato in possesso della ciocca di capelli di Sissi che ha posizionato sulla sua testa completamente calva.

Su Twitter, l’accaduto è stato commentato da molti utenti attivi sul social che hanno assistito in diretta al taglio della ciocca di capelli.

Alcuni utenti, infatti, hanno scritto commenti come “Sissi, potevi dirlo che eri innamorata di Dario”, “‘Sissi sei innamorata di qualcuno?’ Il cameraman che inquadra Dario”, “Qualcuno dovrebbe dire a Sissi che scegliendo di non dire la verità ha già detto la verità…” oppure “Maria che rincorre Sissi per tagliarle la ciocca di capelli così come mia mamma rincorreva me quando doveva farmi le iniezioni”.

Infine, sono stati molti i tweet che hanno apprezzato il passaggio della ciocca da Sissi a Rudy Zerbi, riprendendo le parole dell’insegnante “Grazie Sissi per la donazione” ma anche scrivendo messaggi come “Piangendo per Rudy con la ciocca di Sissi in testa” oppure “Di tutto questo teatrino, l’unica cosa bella sono i capelli di Sissi sulla testa di Rudy”.