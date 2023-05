Amici, la dedica di Wax ad Angelina in semifinale: "Hai l'anima che vorrei av...

Amici, la dedica di Wax ad Angelina in semifinale: “Hai l’anima che vorrei avere”

Durante la semifinale di Amici, il pubblico ha assistito ad una nuova dedica speciale di Wax per Angelina. Nella puntata precedente il cantautore aveva dichiarato di essere felice per la vittoria della sua amica, perché “se vince lei, vinco anche io“. Questa volta Wax ha deciso di dedicare alla sua amica una canzone, con parole davvero molto speciali. “Tu hai l’anima che vorrei avere” è la frase che Wax ha dedicato alla sua amica Angelina durante la sua esibizione, cantando la canzone En e Xanax di Samuele Bersani. Il cantautore si è rivolto alla ragazza, cantandole la canzone. Angelina è apparsa molto imbarazzata, anche se piacevolmente sorpresa e molto emozionata.

La precisazione di Maria De Filippi

Anche in questa occasione, Maria De Filippi è intervenuta per precisare che Wax e Angelina sono legati solo da una bellissima amicizia. Una precisazione obbligatoria, visto che il pubblico è sempre più curioso del rapporto che è nato tra i due cantanti. Il loro legame non ha nulla di romantico, ma si tratta semplicemente di una splendida amicizia. Angelina è legata sentimentalmente al chitarrista Antonio Cirigliano, una relazione privata e professionale che dura da anni. Proprio Antonio ha accompagnato la fidanzata sul palco del concerto del Primo Maggio, al quale Angelina ha partecipato lo scorso anno.