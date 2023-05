Amici, la finale a rischio per il Covid: "Non possiamo prevedere nulla"

Il Covid è entrato nella scuola di Amici di Maria De Filippi ad un passo dalla finale. Mancano ancora due puntate alla fine del talent, ma lo staff del programma mariano ha sottolineato che, per ora, non possono prevedere nulla.

Amici: la finale a rischio per il Covid?

La semifinale di Amici di Maria De Filippi è a rischio a causa del Covid. La puntata, che doveva essere registrata giovedì 4 maggio, non è certa, motivo per cui potrebbe slittare anche la finale, prevista per il 14 maggio. Al momento, sono quattro gli allievi positivi al Covid, a cui si aggiungono 10 persone dello staff.

Amici: la Fascino rompe il silenzio

La Fascino, casa di produzione di Maria De Filippi, ha rotto il silenzio. Raggiunta da Fanpage.it, ha spiegato che, per ora, non si può prevedere nulla. La semifinale e la finale di Amici potranno andare in scena soltanto quando tutti gli allievi risulteranno negativi. “Non siamo in grado di prevedere nulla, davanti al Covid non possiamo fare nulla. La semifinale potrebbe essere spostata, ma attendiamo notizie dalla produzione“, ha dichiarato la Fascino.

Amici: per il momento tutto tace

Oltre alla comunicazione della Fascino, non ci sono altre note da parte dello staff di Amici. Per il momento, quindi, non possiamo fare altro che attendere l’uscita di notizie ufficiali.