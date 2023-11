La mamma di Nicholas Borgogni, attraverso una dichiarazione diffusa da Di Più Tv, si è scagliata contro Alessandra Celentano, chiedendole di dare tregua al figlio, giovane allievo della scuola di Amici. La donna, in particolare, ha chiesto alla maestra di non “umiliare” il ragazzo, sottolineando che ha già sofferto molto per la danza.

Amici, la mamma di Nicholas contro la Celentano: “Basta umiliare mio figlio”

“Basta umiliare Nicholas. Lui ha sofferto tanto per la danza. Mio figlio per danzare e studiare si è sempre impegnato tantissimo e ha fatto tanti sacrifici”. Sono le parole scritte dalla madre di Nicholas Borgogni alla professoressa di ballo di Amici, Alessandra Celentano.

“Chiedo solo una cosa: maestra Celentano lasci in pace mio figlio. Ho seguito tutti i daytime ed è per questo che parlo così”, si legge su DiPiùTv, stando a quanto riportato da Leggo.

Il rapporto tra Nicholas e i genitori

Nel corso del suo percorso al talent show, il ballerino ha raccontato alcuni dettagli sul suo rapporto con i genitori. In occasione della prova “coreografia a tema”, il ragazzo ha scelto di parlare della sua famiglia e ha spiegato di sentirsi spesso distante da loro, non riuscendo a dimostrare l’affetto che vorrebbe.

“Ho scelto di incentrare la prova sulla mia famiglia perché da quando sono in questa scuola ho notato delle cose. Soprattutto di sera, che è il momento in cui abbiamo i telefoni, ho notato che gli altri hanno un rapporto con i loro genitori molto diverso da quello che ho io. Anche solo nel dire ti voglio bene dopo la telefonata. Io non ci riesco. Mia madre spesso fa passi verso di me, io mi blocco“, ha detto.