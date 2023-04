Amici, Laura Pausini su Angelina: "É una bomba"

Nella quinta puntata serale di Amici 22, Angelina Mango si è esibita sulle note di brani quali Don’t Go Yet, California Dreaming, Quanno Chiove e New Rules di Dua Lipa. Le performance della giovanissima cantante ha stupito positivamente Laura Pausini, la quale tramite un tweet ha dichiarato: “Angelina è una bomba”. Una grande soddisfazione per la figlia di Mango: un complimento, quello da parte della star internazionale, che vale più di qualsiasi altro premio o riconoscimento. In realtà anche molti telespettatori concordano con il giudizio della Pausini e sui social si scatenano i complimenti nei confronti di Angelina, tanto che qualcuno l’ha già definita “pop-star internazionale”. Sarà lei a vincere alla fine?

Laura Pausini, i commenti al tweet su Angelina

Numerosi sono stati i commenti al tweet di Laura Pausini riguardante Angelina Mango. Una ragazza scrive: “Siiiii pazzesca!”. C’è chi poi dice: “La mia preferita! Che talento, personalità e che voce!”. C’è qualcuno che però fa notare: “Anche Federica se avesse avuto la possibilità di studiare”.

Lo sfogo della figlia di Mango

Lo scorso mese Angelina si era lasciata andare a uno sfogo con Maria De Filippi: “Nella scuola sono stata bene, mentre prima non stavo bene. Ho paura di ritornare a odiarmi così tanto. Non sono più disprezzante nei miei confronti ma sono soprattutto arrabbiata. Qui dentro ho ritrovato un certo equilibrio e sono soddisfatta”.