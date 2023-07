Amici 23 debutterà a settembre, ma la macchina organizzatrice è già in moto da un po’. Secondo un’indiscrezione dell’ultima ora, una vecchia conoscenza del talent potrebbe tornare con un ruolo ben preciso. Si tratta di Leon Cino, vincitore della terza edizione.

Amici: Leon Cino torna nel talent

Secondo l’esperto di gossip Amedeo Venza, Leon Cino potrebbe tornare ad Amici 23. Il ballerino, vincitore della terza edizione del talent di Maria De Filippi, negli anni è riuscito a costruirsi una carriera di tutto rispetto. All’epoca della sua partecipazione alla scuola, era il pupillo di Alessandra Celentano.

Amici: l’indiscrezione sul ritorno di Leon Cino

Venza ha dichiarato:

“Vi ricordate di Leon Cino? Partecipò alla terza edizione e la vinse. Stando ad alcune voci vicine al programma, potrebbe tornare nel ruolo di coach“.

Il ballerino potrebbe tornare ad Amici 23 come professore di ballo. Al momento, però, non sappiamo chi potrebbe sostituire, se Raimondo Todaro o Emanuel Lo.

Chi è Leon Cino di Amici 3?

Classe 1982, Leon Cino è originario di Tirana, in Albania. Dopo la vittoria di Amici 3, ha dato il via alla sua carriera e ha ottenuto un enorme successo. Ha anche aperto una sua scuola di danza classica e contemporanea a Cagliari, la LEON CINO D.A.S. E’ proprio in Sardegna che ha scelto di vivere perché è innamorato dell’isola.