Amici, Lorella Cuccarini e Arisa scrivono a Cricca dopo l'eliminazione: bellissime parole e anche una promessa per il cantante.

Nel corso dell’ultima puntata del Serale di Amici, ad abbandonare la scuola è stato Cricca. La sua eliminazione ha destabilizzato tutti gli allievi, insegnanti compresi. Anche le insegnanti Lorella Cuccarini e Arisa hanno voluto dedicare un dolce pensiero al cantante.

Amici, Lorella Cuccarini e Arisa scrivono a Cricca dopo l’eliminazione

Cricca è l’ultimo eliminato dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il suo addio ha lasciato gli altri allievi in lacrime e anche i professori si sono complimentati con lui per l’atteggiamento avuto e per la grande crescita professionale fatta da quando è entrato nel talent. Lorella Cuccarini e Arisa, poi, gli hanno anche dedicato un bel pensiero social.

La promessa di Lorella Cuccarini a Cricca

Lorella Cuccarini, tramite i suoi canali social, ha scritto:

“Caro Cricca è arrivato il momento di salutarci… Hai fatto un serale bellissimo: in queste puntate, sei tanto cresciuto! Esci dal programma, alle porte della semifinale, con grande onore. Fai frutto degli insegnamenti ricevuti, ma resta sempre come sei. Ora inizia una nuova pagina per te. Sappi che, fuori dalla scuola, ci sarò sempre”.

La Cuccarini, che è stata coach di Cricca fin dall’inizio, ha promesso all’ex allievo che sarà una sua guida anche fuori da Amici.

Le parole di Arisa per Cricca

Dopo Lorella, anche Arisa ha rivolto un pensiero social a Cricca. Rosalba Pippa ha scritto: