Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Spacehippiez è stato eliminato. Lorella Cuccarini, sua coach di canto, si è detta delusa dall’uscita del ragazzo, che avrebbe meritato di continuare la sua avventura nella scuola.

Amici: Lorella delusa dall’uscita di Spacehippiez

Prima eliminazione ad Amici 23. Ad aver abbandonato per sempre il talent di Maria De Filippi è stato Spacehippiez, il cantante del team di Lorella Cuccarini che non ha mai fatto impazzire gli altri prof Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. Il ragazzo è stato messo in sfida con Samu Spina, che ha avuto la meglio.

Amici: Spacehippiez battuto da Samu Spina

Spacehippiez e Samu si sono sfidati per volere di Anna Pettinelli, che è rimasta colpita da Spina. Lo scontro è apparso di pari livello, ma ad aver avuto la meglio è stato il nuovo concorrente. La Cuccarini, dispiaciuta per la cacciata del suo allievo, lo ha abbracciato.

Lo sfogo di Lorella Cuccarini

Dopo la messa in onda della puntata di Amici, Lorella ha condiviso uno scatto che la ritrae insieme al suo ex studente e ha dichiarato: