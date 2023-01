Amici, Luca Jurman: "Cantano in playback, ecco come l'ho notato"

Nella scuola di Amici cantano in playback.

È questo ciò che è stato osservato dal musicista, produttore ed ex docente della scuola guidata da Maria De Filippi, Luca Jurman. L’artista nel corso di una diretta fatta su TikTok ha dichiarato di aver notato un che di sospetto mentre osservava l’esibizione dell’allieva Federica Andreani.

La giovane stava in particolare cantando un brano dal titolo “26 modi”: “Nelle parti alte ho sentito non solo l’auto-tune, ma è come se…è brutto dirlo, ma è come se fosse in playback”, è quanto ha osservato Jurman a tale proposito.

Durante il suo intervento l’ex docente di Amici ha spiegato in che modo ha notato che si trattava di playback: “Sentivo la voce troppo compatta e precisa, come masterizzata, così ho pensato subito che cantasse in playback e purtroppo avevo ragione.

Infatti, dopo la live, mi è arrivata la notifica su Twitch, che diceva che avevo ascoltato un brano distribuito poi dal 10, ovvero il giorno prima ed era il file del disco già in commercio”.

“Avrebbero potuto dichiararlo”

Infine Luca ha commentato con parole critiche a quanto ha assistito: “Ora, se uno sta male, ci può stare, ma non per il concorso per il serale.

Avrebbero potuto dichiararlo, visto che c’erano dei giudici a valutare la performance dei ragazzi per decidere poi chi ci sarebbe andato […] Come se per la danza si giudicasse un video promo di un balletto e non la performance dal vivo dell’allievo”.