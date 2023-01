Amici, Luca Jurman tuona contro gli allievi: "Cantano in playback"

I cantanti di Amici cantano in playback? E’ questa la domanda che si è posto Luca Jurman dopo aver ascoltato l’ultima esibizione di Federica nel talent di Maria De Filippi.

L’ex prof di canto non ha alcun dubbio.

Amici, Luca Jurman: gli allievi cantano in playback?

Luca Jurman è stato prof di canto di Amici dal 2007 al 2011 e conosce bene le dinamiche del talent. Eppure, tramite il suo account Instagram, ha lanciato un’accusa ben precisa agli allievi di Maria De Filippi. A suo dire, ai cantanti viene concessa la possibilità di cantare in playback. Non c’è nulla di male, ci possono essere anche motivi di salute alla base, ma per correttezza deve essere dichiarato.

Questo è il pensiero di Jurman.

Luca Jurman: la prova del playback ad Amici

Via Instagram, Luca ha condiviso un video in cui spiega per filo e per segno il motivo che l’ha spinto a pensare all’uso del playback ad Amici. Partendo dall’esibizione di Federica, ha dichiarato:

“Ma i cantanti di Amici cantano in playback? Sentivo la voce troppo compatta e precisa, come masterizzata. (…) Dopo la live mi è arrivata la notifica da Twitch che avevo ascoltato un brano distribuito già dal 10 gennaio, il giorno prima (visto che la puntata era dell’11), ed era il file del disco già in commercio. Se uno sta male ci può stare, ma non per il concorso per il Serale, avrebbero potuto dichiararlo, come per la danza si valutasse un video promo del balletto e non la performance dal vivo”.

Luca Jurman appoggiato da Mario Biondi

Jurman non ha alcun dubbio: Maria De Filippi avrebbe dovuto annunciare che Federica si sarebbe esibita in playback. Ovviamente, non avrebbe dovuto concorrere per il Serale. La tesi di Luca è stata sposata da Mario Biondi, che ha esclamato: “Luca Jurman non perdona“.