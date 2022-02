Amici, malore in diretta: Serena si è sentita male

I commenti negativi della maestra Celentano hanno agitato Serena, la ballerina allieva di Todaro molto apprezzata anche dalla Peparini. Cos'è successo?

Si avvicina la corsa al serale e la sfida si fa sempre più intensa tra gli allievi di Amici. Anche la tensione si fa sempre più sentire e così, nell’appuntamento settimanale di domenica 13 febbraio, Serena ha avvertito un malore in diretta.

Cos’è successo alla ballerina allieva del maestro Todaro?

Amici, malore in diretta: cos’è successo a Serena

Dopo l’esibizione e i complimenti ricevuti da Todaro e da Veroncia Peparini (che sebbene non sia la sua coach, non nasconde il gradimento verso di lei), Serena si è sentita male.

Ad averla agitata sarebbero stati i commenti della maestra Celentano, la quale – a differenza dei suoi due colleghi – non apprezza Serena e il modo in cui balla.

Come sempre, Alessandra Celentano esprime i suoi giudizi con commenti molto chiari e diretti: sarebbero proprio le sue parole ad aver giocato un brutto effetto su Serena.

Amici, malore in diretta: le parole della maestra Celentano

Per la Celentano, a Serena mancano linee ed elasticità e, per questo motivo, non esegue perfettamente le coreografie. Dopo le critiche ricevute, che pare abbiano molto ferito Serena, la giovane ballerina si è quasi sentita male.

Ha portato la mano al petto e non parlava più. Maria De Filippi si è spaventata, si è alzata e avvicinata a lei per assicurarsi che stesse bene.

A quel punto Serena è scoppiata a piangere: “Mi dispiace di questa cosa”. La conduttrice, accovacciandosi accanto a lei, l’ha invitata a calmarsi e a respirare profondamente. Non sono mancati i complimenti: come la Peparini, anche la De Filippi le ha detto di aver ballato bene, ricordandole che la Celentano non cambierà mai idea.