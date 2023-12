Amici, Maria De Filippi perde le staffe con Lil Jolie: cosa è successo in studio?

Durante l’ultima puntata di Amici, Maria De Filippi ha perso la pazienza con Lil Jolie. La conduttrice si è vista costretta ad utilizzare termini poco carini per spronarla a dare il meglio di sé.

Amici: Maria De Filippi perde le staffe con Lil Jolie

Non è la prima volta che Maria De Filippi perde la pazienza con un allievo di Amici. Questa volta, però, le condizioni igieniche della Casetta non c’entrano nulla. La conduttrice si è vista costretta ad usare il braccio di ferro con Lil Jolie con la speranza di spronarla a dare il meglio di sé.

Maria De Filippi sprona, a modo suo, Lil Jolie

Tutto è iniziato quando Lil Jolie, per volere dei giudici Ron, Ermal Meta e Fulminacci, è arrivata ultima in classifica. L’allieva di Amici non ha gradito il giudizio e, piuttosto che imparare dagli errori, si è abbattuta, andando a cercare colpe al di fuori di se stessa. Così, Maria De Filippi ha perso la pazienza:

“Sei proprio stupida. Te l’ho detto cento volte collega la testa quando sei in un momento di difficoltà, non partire. Quanto sei stupida, sei proprio stupida”.

Amici, Maria De Filippi: bastone e carota con Lil Jolie

Considerata la sua posizione in classifica, Rudy Zerbi ha proposto di metterla in sfida. A questo punto, Lil Jolie è finita in lacrime. Maria De Filippi ha perso ancora una volta la pazienza:

“Sei brava ma ti fai prendere dal panico senza alcun motivo. Io spero che la produzione dica di sì alla sfida perché il tuo lavoro è quello di cantare e non quello di spaventarti”.

Così, la conduttrice di Amici ha chiuso la discussione, sottolineando si essere stata “buona” perché è Natale.