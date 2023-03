Amici, Maria De Filippi si collega con la casetta: i fan apprezzano

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, Cricca ha ricevuto una brutta batosta perché il suo inedito non è piaciuto. Maria De Filippi si è collegata con la casetta e i fan hanno apprezzato il suo intervento.

Cricca, durante l’ultima diretta di Amici, ha presentato il nuovo inedito intitolato Australia. La canzone non è piaciuta né a Rudy Zerbi e nemmeno a Charlie Rapino. La reazione dell’allievo, però, è stata disarmante: “Vabbè spero piacerà agli altri”. Lorella Cuccarini, dopo la puntata, ha chiesto di parlare con Cricca e l’ha rimproverato, dicendosi d’accordo con i colleghi. Il ragazzo è finito in lacrime e Maria De Filippi si è collegata con lui.

Lorella, delusa da Cricca, ha dichiarato:

“Intanto ti dico che se tu ti trovi davanti a una persona significa che c’è un motivo. Tu conosci la storia di Charlie Rapino? Se l’hanno chiamato c’è un motivo. Se lui ti dice una cosa, l’atteggiamento deve essere quello di fare tesoro di ciò che ti viene detto e di capire se si è sbagliato e dove. Tu hai avuto una reazione che io non ho capito. Hai dato un segnale come se non te ne fregasse nulla del giudizio che ti stava dando un addetto ai lavori. Della serie ‘io vado avanti come un kamikaze’. Se sei in una scuola devi stare ad ascoltare chi hai davanti. Io però la penso proprio come Charlie, questo inedito è troppo debole per te. Già il primo inedito non era andato bene, poi il secondo ok, ma al terzo non puoi sbagliare. Se io ti dico ‘proviamo un’altra roba tu mi devi stare a sentire’. Sei stato un po’ capoccione e presuntuoso “.

Cricca, visibilmente affranto, è tornato in casetta ed è scoppiato a piangere.

Maria, vedendo Cricca in difficoltà, si è collegata con la casetta di Amici:

“Ciao, fermati, siediti. Ti voglio dire che ti sono anche stati fatti dei complimenti. Lorella ti ha detto che forse quel pezzo non andava bene e che era meglio un altro significa che crede tanto in te. Vedila da questo punto di vista e molla ogni tanto. Non è successo niente, ragionaci ti prego, non è successo nulla. Può capitare di non fare le cose perfette. Può succedere di sbagliare e può essere che sbaglia lei. Però non può non dirti il suo punto di vista. Non andare così nel panico dai. Tu devi fare quello che vuoi, se credi nel tuo pezzo sceglilo. Non è che accontentando Lorella fai la scelta giusta. Per te conta più accontentare te o lei? A te piace il singolo, a Rudy e Lorella no, ad altri piacerà”.