Amici, Maria De Filippi spiega perché la finale andrà in onda di domenica: il messaggio a Mengoni

Amici, Maria De Filippi spiega perché la finale andrà in onda di domenica

La finale di Amici 2022/2023 andrà ufficialmente in onda domenica 14 maggio 2023, in diretta su Canale 5. Fino ad ora siamo stati abituati a vedere le puntate del serale di amici, fino alla semifinale, andare in onda di sabato. Come mai la finale non verrà trasmessa sabato 13 maggio? La risposta l’ha data direttamente Maria De Filippi, con grande rispetto per il suo pubblico ma anche per la concorrenza, come sempre. Il motivo per cui la finale di Amici andrà in onda di domenica è per non andare in onda lo stesso giorno dell’Eurovision Song Contest 2023. “Andremo in onda di domenica per la Finale perché sabato c’è l’Eurovision Song Contest” è stato l’annuncio di Maria De Filippi.

Maria De Filippi e il messaggio per Marco Mengoni

La finale dell’Eurovision Song Contest 2023 si terrà sabato 13 maggio 2023 a Liverpool. Secondo le estrazioni, Marco Mengoni, che rappresenta con grande orgoglio l’Italia, si esibirà nella prima metà della Finale. Questo è il motivo per cui Maria De Filippi ha deciso che la finale di Amici andrà in onda di domenica, rispettando la messa in onda della Rai. La conduttrice ha mandato anche un messaggio a Marco Mengoni. “In bocca al lupo Marco” sono state le sue parole.