Amici, Martina Miliddi al pronto soccorso con Rosa: il problema di salute

Martina Miliddi, ballerina della scorsa edizione di Amici, è andata al pronto soccorso per un problema di salute, in compagnia di Rosa. I fan si sono molto preoccupati per quello che è successo, ma la stessa ballerina ha spiegato i fatti.

Amici, Martina Miliddi al pronto soccorso con Rosa Di Grazia

Martina Miliddi ha fatto preoccupare i suoi fan. L’ex ballerina di Amici è finita al pronto soccorso, in compagnia dell’amica Rosa Di Grazia, anche lei protagonista della scorsa edizione del talent. La ballerina di latino americano si è assentata dai social network a causa di un problema di salute ed è stata lei stessa a dichiarare che non si tratta di “nulla di preoccupante“. A tenere i fan aggiornati ci ha pensato Rosa, che ha accompagnato Martina dal medico.

Il motivo è “una forte infiammazione alla gola“. La ballerina ha fatto tutti i controlli del caso. Per risolvere il problema dovrà prendere cortisone e antibiotico. La ragazza ora seguirà i consigli del medico per vedere se riuscirà a risolvere questo problema, superando questo piccolo ostacolo.

Amici, Martina Miliddi al pronto soccorso: come sta

Martina Miliddi ha rassicurato tutti i suoi fan, chiedendo loro di stare tranquilli. Ha ringraziato anche per tutti i messaggi che ha ricevuto.

“Ho avuto una piccola caduta oggi e siamo andate al pronto soccorso per fare degli accertamenti, per essere sicura di tutto quanto. Non stavo mangiando e bevendo” ha spiegato la ballerina. Presto Martina e Rosa daranno ulteriori aggiornamenti sulla situazione. Intanto, mentre circolano voci su un riavvicinamento tra Rosa e Deddy, Martina sta continuando la sua relazione con Raffaele Renda.

Martina Miliddi al pronto soccorso: la storia con Aka7even

La ballerina ha trovato l’amore accanto al cantante Raffaele Renda, anche lui ad Amici.

Durante il talent, Martina frequentava Aka7even. Una dedica di Martina al suo amore ha scatenato qualche polemica. “Bello sputare nel piatto dove si mangia! Per me parla la musica! Loca è in tendenza, ciaonee!” ha dichiarato Aka7even, molto risentito. La sua reazione non è passata inosservata ai fan. In tanti continuano a sostenere il cantante, che è stato al Festival di Venezia per la colonna sonora del film La Regina di Cuori.