Amici, Martina Miliddi con un look inedito

Martina Miliddi, una volta uscita da Amici, ha voluto condividere delle foto del passato. In una appare con gli occhi chiari e delle treccine stile afro.

Mai come questo anno, Amici di Maria De Filippi, sta facendo il botto sotto tutti i punti di vista. Non solo in termini di ascolto, con la puntata serale del sabato sera che tocca fissi i 5 milioni e mezzo di spettatori, ma anche dal punto di vista social.

I concorrenti della scuola più famosa d’Italia, infatti, possono contare su fan scatenati. Certamente, una delle concorrenti che ha contribuito, per le sue continue discussioni con la maestra Alessandra Celentano, al successo del programma, è stata Martina Miliddi. La ballerina di latino ha lasciato il programma nel corso della quinta puntata, dopo aver perso la sfida contro il cantante Deddy. Nonostante le critiche, Martina, si è sempre tirata le maniche su ed è andata avanti con tutte le sue forze, fino ad arrivare alla metà esatta del serale.

Nel corso dei mesi nella scuola, la ragazza è sempre apparsa in video con un bellissimo caschetto nero. Nel corso di questi giorni, però, sono balzate fuori delle foto che la ritraggono agli esordi, quando aveva iniziato a ballare. I fan di Martina sanno che a lei piace molto sperimentare con i suoi capelli, tanto che è passata da una chioma extra long ad un pixie cut con delle rasature laterali e solo da qualche mese ha provato il caschetto netto e corto che ancora la caratterizza.

La foto di Martina Miliddi

Sul profilo Instagram di Martina, di recente, è apparsa una foto che la ritrae. In questo scatto, però, sembra essere davvero un’altra persona. La ballerina, infatti, appare in primo piano con indosso una tutina animalier, con delle treccine afro e gli occhi chiarissimi. Quasi sicuramente si trattava di lentine usate per esigenze sceniche. Martina, infatti, già prima della sua esperienza ad Amici, ha avuto modo di partecipare ad alcune competizioni agonistiche di latino americano. Ha sempre ottenuto ottimi piazzamenti, in virtù delle sue doti e caratteristiche che, di fatto, hanno convinto Lorella Cuccarini a darle un banco.