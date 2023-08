Amici, Martina Miliddi è nuovamente innamorata? L'indiscrezione

Per l'ex allieva Martina Miliddi potrebbe esserci un nuovo amore in vista. Ecco di chi si tratterebbe.

Aveva partecipato ad Amici 20 e si era fatta notare fin da subito per il suo talento. Ora per l’ex allieva Martina Miliddi potrebbe esserci una bella notizia. Stando a quanto emerge da un’indiscrezione riportata da Deianira Marzano che ha citato la segnalazione arrivata da un’utente potrebbe trattarsi di Spillo noto ballerino tra le fila dei professionisti del talent: “Volevo segnalarti se non sai già, che Martina Miliddi attualmente è fidanzata con Spillo, professionista di Amici”, è quanto si legge.

Amici, Martina Miliddi si è innamorata: i possibili indizi sui social

Va detto che si tratterebbe di un rumor che non avrebbe trovato alcuna conferma ufficiale da parte dei due diretti interessati. Nonostante tutto non è sfuggito ai più che i due spesso si scambiano dei “mi piace” sui social. Oltre a ciò, Martina ha anche pubblicato su Instagram una stories nella quale la si vede abbracciare un ragazzo. La giovane ha anche inserito l’emoji di una ragazza (moro) e di un ragazzo (biondo), una scelta per nulla casuale dato che Spillo è diventato solo nel recente periodo biondo.

La carriera dopo “Amici”

Fuori dalla celebre scuola diretta da Maria De Filippi – riporta Leggo.it – per Martina si sono aperte diverse porte nel mondo dello spettacolo a cominciare dall’edizione 2023 di Battiti Live. Sulla Rai l’abbiamo vista nella nota trasmissione “Via Rai 2!” condotta dal mattatore Fiorello.