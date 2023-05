Amici, Mattia è il vincitore dell'edizione 22. Premio della critica per Angelina

Per Mattia Zenzola è arrivata la vittoria più bella. Il giovane ballerino ha alzato la coppa più grande di Amici 22. Ricordiamo che il suo percorso, all’interno della scuola guidata da Maria De Filippi è stato piuttosto tortuoso, ma non mollare mai ha pagato e ora la strada è tutta in salita. Non va nemmeno dimenticata Angelina Mango. Figlia d’arte del mai dimenticato Giuseppe Mango, questa cantante in erba è riuscita a ritagliarsi uno spazio tutto suo. In quanto seconda classificata è vincitrice della sua categoria.

Angelina è la vincitrice della categoria canto! 🎊🎊🎊 #Amici22 pic.twitter.com/godJSdVmgn — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) May 14, 2023

Gli altri premi della serata

Per quanto riguarda gli altri premi della serata, va detto che ciascun finalista è riuscito a portare a casa dei riconoscimenti importanti

Premio Tim del valore di 30.000 euro in gettoni d’oro – Isobel Premo delle radio – Angelina Premio Oreo – Wax Premio Marlù del valore di 7.000 euro in gettoni d’oro a Isobel, Aaron, Wax, Angelina e Mattia

Sandra Aitala, Responsabile Brand, Media e Comunicazione Commerciale di TIM, consegna il #PremioTIM a Isobel. 👏 Grazie ai vostri suggerimenti e quelli espressi dalla Platea TIM, ha ottenuto il maggior gradimento durante il serale di #Amici22. #LaForzaDelleConnessioni pic.twitter.com/hneGPsZheL — TIM Official (@TIM_Official) May 14, 2023

I ringraziamenti a Benedetta Vari e a Maria De Filippi dopo la vittoria

Mattia Zenzola ha dedicato le sue prime parole dopo la vittoria a quanti gli sono stati vicini durante tutta questa esperienza, senza dimenticare Benedetta Vari con la quale si è esibito lungo tutto questo serale, il professore Raimondo Todaro e naturalmente Maria De Filippi: “Volevo ringraziare tantissimo tutte le persone che lavorano qui dentro, che sono una marea. Volevo ringraziare Benny, che mi è stata accanto in questo serale, tutti i professionisti, il mio coach Raimondo, tutte le persone che hanno permesso questo, grazie a loro ho alzato questa coppa. Grazie a te Maria, mi hai cambiato la vita. Non stavo passando un bel periodo, mi avete fatto rivivere”.

Proteste sui social contro la vittoria di Mattia

Nel frattempo sui social moltissimi utenti si sono scagliati contro la vittoria di Mattia, sostenendo che doveva essere Angelina Mango ad alzare la coppa da vincitrice: “In un mondo giusto avresti dovuto alzare la coppa da vincitrice del programma”, è solo uno dei tanti commenti che è possibile leggere al riguardo. Ad essere oggetto di contestazione anche il sistema del televoto che, secondo molti detrattori, non premierebbe in modo corretto.