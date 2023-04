Brutto colpo ad Amici per Mattia Zenzola, che ha visto un filmato in cui Benedetta Vari e Maddalena Svevi parlano mai di lui. Il gesto di Aaron non sfugge ai fan.

Amici, Mattia in lacrime: il gesto di Aaron sorprende

Tensione nella casetta di Amici, dopo che Mattia Zenzola ha visto un filmato che lo riguarda. Nel video in questione, ci sono la sua compagna di ballo Benedetta Vari e Maddalena Svevi che sparlano alle sue spalle. L’ex allieva di Amici, tornata al Serale proprio per ballare con Mattia, ha dichiarato:

“Lui è molto fortunato perché è bello e le ragazzine si innamorano di lui. Non fa nulla per farsi amare. Gli autori devono inventarsi i daytime su di lui, perché lui non dà la sostanza. Non parla di sé, non ha dei momenti, non vuole farsi vedere, scappa dalle telecamere. Lui è amato perché è bello e sta da tanto tempo qui dentro. In puntata è invisibile, non parla, non fa nulla, in alcune puntate balla una volta sola. Lui va in imbarazzo e fa il tamarro che non ne azzecca una. Poi ha quella flemma…”.

Zenzola è finito in lacrime e ha subito ricevuto il sostegno di alcuni compagni, compreso Aaron.

Amici: Aaron dalla parte di Mattia

Le parole di Benedetta hanno ferito Mattia, che non si aspettava un simile colpo basso. Zenzola, in lacrime, ha dichiarato:

“Ci sono rimasto male per le parole di Benni, perché non me le aspettavo. Sono fortunato perché sono bello e piaccio perché sono bello? Magari piaccio per quello che faccio. Troppe cose brutte hai detto. Non penso di meritarmi tutto questo per come mi comporto con te. Io non ti ho mai insultata. Sentire queste cose mi ha fatto effetto”.

Aaron l’ha subito consolato, dicendosi in disaccordo con Benedetta.

Amici: le parole di Aaron per Mattia

Aaron, dopo aver ascoltato lo sfogo di Mattia, ha dichiarato:

“Matty, hai fatto fin troppo. Non hai alcuna colpa. Questa situazione l’hanno creata loro, non tu. Pensa a ballare, che è ciò che sai fare meglio. Non sei né tamarro né co****ne come hanno detto loro. Sei un grande ballerino e la gente ti vuole bene per ciò che fai e per come sei, non certo perché sei soltanto bello.

Le parole di Aaron hanno sorpreso i fan di Amici.