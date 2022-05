Amici, Mattia e Nunzio: Todaro esprime la sua preferenza e scoppia il caos

Amici, Mattia e Nunzio: Raimondo Todaro esprime la sua preferenza e scoppia il caos. Il prof chiarisce la sua posizione.

Mattia Zenzola e Nunzio Stancampiano sono stati due ballerini dell’ultima edizione di Amici, ma non hanno mai condiviso la scuola. Nell’ultima puntata del Serale, l’insegnante Raimondo Todaro ha epresso una specie di preferenza ed è scoppiato il caos.

L’avventura di Mattia Zenzola e Nunzio Stancampiano ad Amici è stata dipendente l’una dall’altra, anche se i due ballerini non hanno mai convissuto all’interno della scuola. I due si sono sfidati per ottenere il banco e ad avere la meglio è stato Mattia. Poi, quando Zenzola si è infortunato, Nunzio è stato richiamato nel talent. Nell’ultima puntata del Serale, Stancampiano è stato eliminato e l’insegnate Raimondo Todaro ha espresso una specie di preferenza.

Dopo l’eliminazione di Nunzio, Raimondo ha ammesso:

Le parole di Todaro hanno fatto esplodere la polemica in un lampo. I fan dell’uno e dell’altro ballerino lo hanno accusato di aver espresso una preferenza del tutto fuori luogo.

Davanti al caos, Raimondo si è visto costretto ad intervenire per chiarire meglio la sua posizione. Todaro, via social, ha dichiarato:

“Scrivo queste parole perché mi ha frainteso pure mia madre, quindi forse sono stato poco chiaro. Mi sono battuto perché Matti avesse un banco a settembre. Lui sa quanto io sia felice per questo. Il rimpianto che Nunzio non abbia potuto giocarsela alla pari contro gli altri allievi perché non ha fatto tutto il percorso non ha niente a che vedere con Matti. La mia idea è che se la sarebbe giocata fino alla finale. Sono sicuro che i ragazzi mi abbiano capito perché sanno bene cosa penso di loro. E ne ho avuto dimostrazione dalle loro Stories”.