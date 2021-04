Amici, l’ex prof Mia Molinari attacca Maria De Filippi e la Celentano

L’ex prof di Amici ha definito il programma un “teatrino ridicolo”: ora risponde con ulteriori critiche a Maria De Filippi e Alessandra Celentano.

Mia Molinari, professoressa di Amici nel 2011, ha accusato il programma di Canale 5 di essere un ‘teatrino ridicolo mascherato da scuola”. Ha anche esortato i suoi follower a boicottare il talent show, che definisce una “pagliacciata”.

Inevitabili le critiche di chi ritiene che abbia sputato nel piatto in cui ha mangiato.

L’ex coreografa di Amici ha chiarito la situazione con un altro post, spiegando i motivi che l’hanno portata a lasciare il programma dopo una sola edizione.

Le accuse Maria De Filippi e Alessandra Celentano

Nella lunga spiegazione su Instagram, Mia Molinari afferma di aver accettato l’incarico ad Amici solo dopo molte insistenze da parte di Maria De Filippi. Tuttavia ha lasciato il programma perché non poteva tollerare “certe situazioni e condizioni”.

L’ex professoressa è inoltre rimasta amareggiata dall’atteggiamento di Alessandra Celentano. Infatti la storica coreografa di Amici avrebbe messo like al post di boicottaggio della Molinari, poi rimosso e definito un errore del suo social media manager.

Anche Maria De Filippi non è esente da critiche. Per ribattere al grido social “non si tocca la Queen Maria”, Mia Molinari precisa che “l’unica vera regina della televisione italiana è Raffaella Carrà”.

Chi è Mia Molinari?

Mia Molinari è una ballerina italiana, nata a Piacenza nel 1971. Ha iniziato a studiare danza a sei anni e il debutto in televisione avviene nel 1989 com prima ballerina in “Serata d’onore”, per poi partecipare a Fantastico 1 2, Buona Domenica, Simpaticissima e La corrida. Prima di Amici ha fatto parte del corpo di ballo del Festival Clown D’Oro e del cast di In famiglia nel 2001.