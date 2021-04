Amici, nuova discussione tra Zerbi e Arisa: “Sei un RC!”

Nella quinta puntata di Amici è scoppiata una nuova discussione tra Rudy Zerbi e Arisa. Maria De Filippi non è riuscita a trattenere le risate.

I telespettatori di Amici ormai sono abituati agli scontri tra Rudy Zerbi e Arisa, che non smettono mai di punzecchiarsi. Sono sempre protagonisti di divertenti siparietti e discussioni sui ragazzi. La causa dei loro scontri è soprattutto il cantante Raffaele, allievo di Arisa, che Zerbi non apprezza in modo particolare.

Discussione tra Zerbi e Arisa

Durante la prima sfida della puntata, Rudy ha schierato Deddy contro Raffale. L’allievo di Arisa ha cantato “La tua bellezza” di Francesco Renga e a fine esibizione Zerbi ha voluto commentare, anche se la sua espressione parlava da sola. Maria De Filippi ha fatto notare che da casa il pubblico poteva pensare di guardare due trasmissioni diverse visto che da un lato c’era Arisa, molto felice e soddisfatta dell’esibizione, mentre dall’altro Zerbi con lo sguardo fisso sul pavimento.

Secondo Arisa, Rudy non avrebbe guardato Raffaele per paura di essere rapito dalla sua esibizione. Stefano De Martino ha aggiunto che forse la voce del cantante per Zerbi è come il canto delle sirene.

Rudy ha chiesto alla collega in quale punto le siano scese le lacrime di commozione. “Ma tu lo sai cos’è il T.T.T?” le ha chiesto. Si tratta di una sigla inventata da lui per esprimere il suo pensiero su Raffaele, ovvero “triplo tentativo di trasformarsi“.

Arisa ha interroto il collega e ha replicato chiedendogli: “E tu sai cos’è l’R.C?“. Lui subito non ha capito, ma altre persone in studio hanno subito colto la battuta. Maria De Filippi non ha resistito ed è scoppiata a ridere, dicendo ad Arisa di aver capito il significato del suo R.C. Anche Stefano De Martino ha colto l’ironia. Ad un certo punto anche Zerbi ha capito il significato. “È rompico…ni?” ha chiesto. Maria De Filippi ha confermato e poi si è rivolta ad Arisa dicendole “R.C non è male comunque”.