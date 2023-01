Amici, Pasqualino Maione: "Un male mi ha preso cervello e midollo"

Pasqualino Maione, ex talento di Amici di Maria De Filippi, sta vivendo un periodo molto delicato.

Ha avuto il Covid per due volte, poi è stato colpito da una brutta meningite che ha attaccato cervello e midollo osseo.

Concorrente della settima edizione di Amici di Maria De Filippi, Pasqualino Maione sta combattendo una battaglia che lo sta mettendo a dura prova. Intervistato dal settimanale Nuovo, ha raccontato di aver trascorso diversi mesi in ospedale a causa di una brutta meningite.

Pasqualino ha raccontato:

“A luglio ho avuto il Covid due volte. Per 20 giorni ho avuto un fortissimo mal di testa e spesso sono svenuto. Poi è arrivata la febbre altissima e non riuscivo a riprendermi. La febbre non passava, quindi mi hanno ricoverato e, dopo aver fatto le analisi, mi hanno trovato tutti i valori sballati. Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo “.

Maione, visto il clamore legato alle sue dichiarazioni, è tornato attivo anche sui social, spiegando di essere in via di ripresa.

Pasqualino, tramite il suo profilo TikTok, ha raccontato:

“Ciao a tutti, ormai manco su TikTok da più di cinque mesi. Purtroppo non sono stato bene, ho avuto un problema di salute abbastanza serio, che mi ha allontanato dai social. No, non sono ingrassato, è l’effetto delle medicine e del cortisone. Questo perché sono in terapia e sto affrontando una grande battaglia, combatto contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. Ho avuto una meningite post Covid presa in tempo dai medici. Mi hanno tenuto e mi tengono sotto terapia. Loro stanno cercando di farmi vivere al meglio possibile e di guarire. La strada è ancora lunga. Volevo salutarvi e tenervi al corrente che sto un po’ meglio, sono sotto controllo, sotto terapia. Ce la faremo, un abbraccio a tutti”.