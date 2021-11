Amici, per Rosa Di Grazia dopo Deddy arriva un nuovo fidanzato: chi è

Nuovo amore all'orizzonte per Rosa Di Grazia dopo la fine della storia con Deddy. Chi è il nuovo fidanzato.

Solo pochi mesi fa, il pubblico di Amici seguiva la storia d’amore tra i due ex concorrenti Rosa Di Grazia e il cantante Deddy. Ora per la ballerina, archiviata la storia d’amore con il cantante, potrebbe aver finalmente trovato la felicità con nuovo amore.

Si chiama Andrea e come Deddy è di Torino, ma non sarebbe l’unico dettaglio che i due avrebbero in comune.

Rosa Di Grazia fidanzato, l’ufficialità

Le presentazioni del nuovo fidanzato sono arrivate qualche ora fa, quando la ballerina ha pubblicato una storia su Instagram dove i due si stavano concedendo delle piccole “tenerezze”. Lo ha quindi taggato scrivendo telegraficamente “È lui PiazzaB” con tanto di cuore. Stando a quanto emerso sui social e quanto scrive “Gossipetv”, Deddy e Andrea sarebbero stati colleghi.

Anche Andrea, come Deddy in passato, lavora infatti come barbiere in un salone.

Rosa Di Grazia fidanzato, cosa hanno in comune Deddy e Andrea

Le somiglianze tra Deddy e Andrea non sarebbero finite qui.

Stando a quanto appreso, Deddy e la nuova fiamma di Rosa Di Grazia sarebbero stati amici anche se non ci sarebbe dato sapere se i due siano o meno in buoni rapporti. Si tratterebbe dunque di una circostanza che molto potrebbe essere in grado di dire su questa relazione nata da poco.

Rosa Di Grazia fidanzato, Deddy e Mariasole sempre più vicini

Anche l’ex fidanzato di Rosa Deddy, avrebbe trovato la felicità con un nuovo amore.

Si tratterebbe di Mariasole Pollio, attrice che abbiamo visto anche nell’ultima stagione di Battiti Live dove ricopriva il ruolo di uno dei conduttori. Recentemente i due erano apparsi insieme anche sui social. Eppure anche tra Rosa e Mariasole potrebbe essere possibile notare alcune somiglianze quanto meno dal punto di vista fisico a partire dai capelli, in entrambe lunghi e neri.