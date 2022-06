Amici, prof confermati e non: Lorella Cuccarini vuota il sacco sul suo destino.

Amici di Maria De Filippi ha già aperto i casting per i giovani talenti, ma l’attenzione dei fan è concentrata sui prof. Chi tra loro è stato confermato? Chi, invece, dovrà mollare la cattedra? A fare un po’ di chiarezza ci ha pensato Lorella Cuccarini.

Amici, prof confermati e non: parla Lorella Cuccarini

La nuova edizione di Amici di Maria De Filippi aprirà i battenti il prossimo settembre. Lo staff della Queen Mary, però, ha già dato il via ai casting per trovare giovani talenti che meritano davvero un posto nella scuola. Nelle ultime ore, com’è normale che sia, si fa un gran parlare dei professori di Amici, di quelli che sono stati confermati e di quelli che lasceranno la cattedra. Lorella Cuccarini, intervistata da Leggo, ha rilasciato qualche informazione utile ad avere un quadro più chiaro del team docenti.

Lorella Cuccarini resta al suo posto

Lorella ha ammesso che, anche nella prossima stagione di Amici, tornerà a vestire i panni di prof. Ha dichiarato che sarà presente anche a teatro, ma che Maria De Filippi le ha comunque concesso di mantenere la cattedra. La Cuccarini ha rivelato:

“Nessun problema. Tenevo a tornare a teatro, dopo il periodo difficile che abbiamo vissuto sentivo il bisogno del contatto con il pubblico. Ho concordato la cosa con il programma, ovviamente. Con Maria De Filippi si lavora benissimo, ammiro la sua capacità di creare programmi anche molto diversi tra loro. E poi, è una persona che sa davvero ascoltare gli altri, qualità rara. Proseguirò come coach e quasi sicuramente per il Canto”.

Per quel che riguarda il teatro, Lorella vestirà i panni di Madre Gothel, in Rapunzel – Il musical, in scena al Brancaccio di Roma dal 2 dicembre all’8 gennaio.

Amici: prof che vanno e prof che vengono

Anche se la Cuccarini non ha parlato degli altri prof di Amici, possiamo comunque farci un’idea per quel che concerne la cattedra di canto. Considerando che lei resta al suo posto, in ballo restano Rudy Zerbi e Anna Pettinelli.

Secondo alcune indiscrezioni, la De Filippi avrebbe ingaggiato come insegnante Michele Bravi. Se il chiacchiericcio dovesse corrispondere a verità, a perdere il posto dovrebbe essere la Pettinelli.