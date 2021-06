Amici, Riki convive con Ella Ayalon: chi è la nuova fidanzata del cantante

Riccardo Marcuzzo, l'amatissimo cantante ex allievo di Amici, ha trovato l'amore. La nuova fiamma del giovane Riki sarebbe la modella Ella Ayalon

Il giovanissimo cantante Riccardo Marcuzzo, in arte Riki, sembra aver trovato l’amore. Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, il talentuoso cantante milanese si sarebbe follemente innamorato della bellissima modella Ella Ayalon, ma c’è di più, pare che i due abbiano già intrapreso una convivenza.

Riki ed Ella Ayalon, una nuova coppia

Per settimane si sono rincorse numerose indiscrezioni in merito alla possibilità che fosse nata una nuova coppia costituita da Riccardo Marcuzzo, in arte Riki e la bellissima modella Ella Ayalon. A confermare la notizia, che era stata lanciata e in un certo senso anticipata dal noto settimanale di gossip “Chi”, alcune foto condivise su Instagram dalla modella svedese sul proprio profilo social.

Secondo quanto raccontato dal magazine diretto da Alfonso Signorini, la coppia sarebbe nata già da un bel po’ di tempo e si tratterebbe di un’unione piuttosto solida e caratterizzata da forti sentimenti d’amore.

Sempre secondo quanto riportato da Chi, i due ragazzi avrebbero intrapreso una convivenza presso la casa di Milano di Riki.

Riki ed Ella Ayalon: come si sono conosciuti?

La nuova coppia costituita da Riccardo Marcuzzo e la modella Ella Ayalon, si sarebbe conosciuta in occasione di un set allestito per la realizzazione di un videoclip di una canzone di Riki dal titolo “Balla con me”. Nel video in questione, la bellissima modella è protagonista insieme all’amatissimo ballerino di Amici, nonchè compagno di Veronica Peparini, Andreas Muller.

Si potrebbe dunque ipotizzare, che in seguito all’esperienza lavorativa condivisa, i due abbiano poi coltivato una frequentazione, che li ha condotti fino all’amore e all’attuale convivenza in quel di Milano.

Riki ed Ella Ayalon insieme: chi è la giovane svedese?

La giovane Ella Ayalon, nuova fidanzata di Riccardo Marcuzzo è una talentuosa modella svedese, bellissima e molto popolare, che vanta sui social più di 300mila followers. La modella sembra essere una persona molto riservata, il suo profilo Instagram è privato, nonostante comunque la Ayalon per via della sua popolarità abbia ottenuto dal noto social il riconoscimento della spunta blu.

Non stupisce dunque la riservatezza che caratterizza questa love story, venuta a galla grazie alle indiscrezioni lanciate dalla rivista di Signorini. Al momento dunque, a parte qualche foto postata sui social dei due giovani, nessuna voglia di farsi pubblicità sembra esserci da ambo le parti.