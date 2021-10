Amici, rischio squalifica per una cantante: ecco di chi si tratta

Rischio squalifica per una cantante del team di Lorella Cuccarini ad Amici, la ragazza avrebbe compiuto una nuova infrazione, scopriamone di più

Quella di domenica 24 ottobre 2021 potrebbe essere una puntata amara per una delle cantanti della squadra di Lorella Cuccarini ad Amici, stiamo parlando di Flaza, che si è resa protagonista di una nuova infrazione all’interno della scuola, dopo la sospensione della maglia, la giovane è adesso a rischio squalifica.

Amici, una cantante a rischio squalifica: cosa è successo?

Soltanto qualche settimana fa, la Professoressa Lorella Cuccarini ad Amici aveva deciso di sospendere la maglia alla cantante Flaza, per via delle numerose infrazioni compiute e per via dell’atteggiamento disinteressato, che era stato mostrato nei confronti delle attività da compiere all’interno della scuola.

A distanza di giorni dalla sospensione della maglia, Flaza, invece di rigare dritto e imparare dai suoi errori, si è resa protagonista di una nuova infrazione al regolamento, nello specifico, secondo quanto mostrato dalla puntata del pomeridiano di Amici andata in onda il 22 ottobre 2021, la giovane cantante non si è presentata alla prova costumi negli orari stabiliti, nonostante le continue sollecitazioni dei suoi colleghi e amici all’interno della casetta.

Amici, Flaza a rischio squalifica: le sue parole

Nella puntata del pomeridiano di Amici andata in onda nel pomeriggio di venerdì 22 ottobre 2021, gli studenti della scuola sono stati chiamati per la prova costumi, come stabilito dagli orari presenti nel planning organizzato dalla produzione e visibili a tutti.

L’unica concorrente a non presentarsi alla prove dalla costumista è stata Flaza, che nonostante avesse preparato tutto l’occorrente per recarsi all’appuntamento, ha temporeggiato un po’ troppo, preparando dolci e compiendo altre faccende domestiche, tanto da saltare l’appuntamento con la costumista, che nel frattempo era andata via.

Dopo essersi resa conto dell’accaduto Flaza si è lasciata andare ad alcune parole di apparente disperazione:

“Perchè non ho letto? Io non avevo proprio capito. Ho sbagliato un’altra cosa… Ora mi cacciano, c’è perfino scritto sulla lavagna, non ho letto…”.

Amici, Flaza a rischio squalifica: le anticipazioni

Alcune anticipazioni che circolano insistentemente sui social danno per certa l’eliminazione di Flaza dal talent di Amici, nella puntata che andrà in onda domenica 24 ottobre 2021.

Non ci resta che attendere la messa in onda di quest’appuntamento settimanale, per sapere cosa avranno deciso la produzione e Lorella Cuccarini sul destino della cantante.