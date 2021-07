Amici, Rita Comisi è irriconoscibile: che fine ha fatto

Rita Comisi partecipò come finalista ad Amici nel 2005. Da allora molte cose sono successe. Che fine ha fatto.

Amici di Maria De Filippi con i suoi circa 20 anni di attività è uno dei talent più longevi d’Italia. Sono migliaia ormai gli studenti che sono passati dal noto programma di casa Mediaset.

C’è chi è diventato un artista di grandissimo successo tra il pubblico come ad esempio Alessandra Amoroso, i The Kolors o ancora Emma Marrone e c’è chi non ha mai sfondato e dopo qualche mese è scomparso.

C’è infine chi come Rita Comisi non ha mai mollato e continua a distanza di anni a coltivare la sua passione. Nonostante il passare degli anni, Rita che nel frattempo è diventata madre, appare più in forma che mai.

Amici Rita Comisi, che fine ha fatto

Correva l’anno 2005 quando una giovanissima Rita Comisi riuscì ad arrivare in finale nel talent di Amici di Maria de Filippi (i 30enni ricorderanno che all’inizio si chiamava Saranno Famosi ndr.).

Al termine del celebre talent collaborò con la major discografica Universal arrivando a cantare persino con Ronan Keating nel brano “All over again”. In un’intervista del Quotidiano “Il Giornale” del 9 marzo 2020, l’artista ha raccontato che il brano passò in sordina e le cose non andarono come sperato: “quando invece ora tutte le major sono al servizio dei talent”, ha affermato. Ha quindi aggiunto: “Io, in fondo, sono stata la prima ad essere scritturata.

I giornalisti, poi sono stati molto carini con me, che mi hanno tributato il Premio della critica”.

Amici Rita Comisi, la maternità e All Together Now

Nonostante tutto Rita Comisi non si è mai arresa e ha sempre inseguito il suo sogno. In anni più recenti è tornata in televisione nella celebre trasmissione “All Together Now”, dove è riuscita a incantare ancora una volta il pubblico. Rita inoltre è diventata madre di una bambina di 7 anni.

Scherzando ha dichiarato nell’intervista che le piacerebbe che la figlia non scegliesse la strada del talent, anzi auspicherebbe per lei ben altro: “Per carità di dio! spero proprio di no: è intelligente e sveglia, penso e spero farà altro”. Eppure come si evince dalle foto pubblicate su instagram sembra che per lei il tempo non sia passato.

Amici Rita Comisi, il sogno di “Amici All Star”

Quali sono i prossimi progetti? Rita Comisi, nonostante siano passati ormai 16 anni, è molto attiva sui sociai e pubblica sempre sia vecchie che nuove esibizioni.

Negli anni ha tentato di rientrare nel giro tramite altri due talent molto noti come “X-Factor” e “The Voice of Italy”. “Uno alla fine si fa delle domande, ho imparato a conoscere questo mondo, non finirò mai di capirlo”, ha affermato a “Il Giornale”. Il suo sogno nel cassetto è essere chiamata da Maria De Filippi per entrare a far parte di Amici All Star. Riuscirà a raggiungere il suo obiettivo? Solo il tempo potrà dirlo.