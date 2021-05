Amici, Rosa Di Grazia scomparsa da Instagram: ecco il motivo

La ballerina dell’ultima edizione di Amici, Rosa Di Grazia, è scomparsa da qualche giorno da Instagram, dove è sempre stata molto attiva. Ecco il perché.

Tra poco meno di una settimana, la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi, giungerà al termine. Sabato 15 maggio 2021, infatti, si scoprirà chi avrà la meglio e alzerà al cielo da coppa di Amici. Mai come questo anno il pubblico si è appassionato alle storie dei protagonisti del programma, tanto che le puntate di questa edizione hanno toccato sempre punte di 6 milioni di spettatori e share incredibile.

Merito delle personalità dei ragazzi, cantanti e ballerini, in gara questo anno. Si è saputa distinguere per il suo carattere molto schietto e diretto e per le sue continue discussioni con la maestra Celentano, sicuramente, la ballerina napoletana Rosa Di Grazia. Da quando è uscita dal Programma, alla terza puntata del serale, Rosa è sempre stata molto attiva sui social. Ogni giorno, infatti, aggiorna tutti i suoi fan e sostenitori con story e continui post.

Da qualche giorno, però, Rosa, sembra essere scomparsa da Instagram.

Rosa scomparsa da Instagram

Da subito, tutti i fan suoi e di Deddy, hanno cercato di trovare una spiegazione a questo allontanamento e a questo inaspettato silenzio. Come i più attenti e fedeli spettatori di Amici ricordano, Rosa, nel corso della permanenza nella scuola, ha iniziato una storia d’amore con il cantautore Deddy. Molte volte, infatti, ha usato il suo profilo Instagram proprio per pubblicizzare le canzoni del fidanzato, approdato anche lui in finale, e invitare a sostenerlo.

Il post di Rosa su Facebok

Tante sono state le ipotesi avanzate dai fan nel corso dei giorni di assenza da Instagram. A mettere a tacere ogni voce complottista, ci pensato Rosa. É stata la stessa ballerina, infatti, a raccontare cosa è successo e lo ha fatto con un video caricato sul suo profilo Facebook. “Eccomi ragazzi perdonate se mi faccio viva solo ora, cercherò nei prossimi giorni di essere un po’ più attiva almeno qui. Purtroppo sto ancora risolvendo i problemi con Instagram e cercherò di ritornare il prima possibile. Sono cose che possono succedere ma appena avrò qualche notizia vi informerò“.

Il sostegno di Rosa a Deddy

Insomma, si è trattato di un problema informatico, che, si spera, si possa risolvere in poco tempo. Intanto Rosa non vede l’ora che arrivi sabato, 15 maggio 2021, quando andrà in scena, in diretta, in prima serata su Canale 5, l’attesissima finale di Amici 20. In gara, a contendersi la vittoria, c’è proprio il fidanzato di Rosa, Deddy. Chissà chi avrà la meglio al rush finale.