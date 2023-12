Nel corso dell’ultima puntata di Amici di Maria De Filippi, Rudy Zerbi ha letteralmente asfaltato Anna Pettinelli. Il motivo del contendere? La cacciata del cantante Holy Francisco.

L’ultimo appuntamento con Amici di Maria De Filippi ha visto l’eliminazione di Holy Francisco.La cosa, come già accadeva da tempo, ha fatto scattare l’ennesima lite tra Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il primo ha attaccato la collega perché non approva il suo modo di insegnare.

Zerbi, senza giri di parole, ha tuonato:

“Il compito di un buon insegnante in teoria sarebbe quello di individuare un talento, metterlo in risalto e difenderlo con i fatti e con i mezzi. Tu non hai fatto niente di tutto questo per cui non sei una buona insegnante”.